Las macetas de coco emergen como alternativa ecológica y resistente para decorar hogares, fabricadas completamente con material natural que sustituye ventajosamente al plástico tradicional en jardinería.

Según Yanira de Vivero Casa Verde, estas macetas ofrecen un mejor drenaje al evitar el estancamiento de agua, además de proporcionar frescura constante a las plantas mediante su capacidad de retención moderada de humedad.

Su diseño versátil incluye modelos para pared con base de hierro y presentaciones de mesa, adecuados para especies como helechos, filodendros, orquídeas y anturios que encuentran en este material condiciones óptimas para su desarrollo saludable y sostenible.