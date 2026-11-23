Macaulay Culkin podría volver a interpretar a Kevin McCallister en una nueva entrega de «Mi pobre angelito».

Disney y 20th Century Studios desarrollan el proyecto, más de tres décadas después del estreno de la película original.

La producción estará a cargo de Seth Rogen y Evan Goldberg, quienes escribirán el guion y también participarán como productores.

La idea creativa surgió del propio Culkin, quien presentó su propuesta directamente al estudio.

Según reportes de Deadline y Variety, el proyecto se encuentra en una etapa inicial. La propuesta surgió tras una reunión entre Culkin y David Greenbaum, ejecutivo de Disney.

La trama abordará la vida de un Kevin adulto, viudo o divorciado, cuya dedicación al trabajo lo lleva a descuidar a su hijo.

La historia invertirá los roles clásicos de la franquicia: el pequeño decidirá dejar a su padre fuera de casa y defender la propiedad con trampas, tal como Kevin hacía en las películas originales.

La primera película se estrenó en 1990 y convirtió a Culkin en una estrella mundial.