Este acto cívico se desarrollará durante la primera media hora de la jornada de clases e incluirá como mínimo la formación en orden y disciplina, ingreso del pabellón nacional, entonación del himno nacional, oración a la bandera salvadoreña, ponencia a cargo de un estudiante sobre un personaje ilustre del país o un hecho histórico relevante.

Así como el retiro del pabellón nacional.

Aunque cada centro educativo podrá ampliarlas de acuerdo con su planificación y contexto.

El Ministerio de Educación entregará a cada centro escolar un fondo de 300 dólares para la compra de banderas, guantes blancos para el abanderado u otras necesidades.