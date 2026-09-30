¡Luis Miguel prepara su regreso! Esto se sabe del Tour 2027

El regreso de Luis Miguel a los escenarios ya tiene nombre y algunos detalles confirmados. El cantante prepara el «Luis Miguel Tour 2027», una nueva gira que tendrá presencia internacional, aunque todavía no se han anunciado las fechas ni las ciudades que formarán parte del recorrido.
La gira contempla presentaciones en Latinoamérica, Estados Unidos y Europa, además de otros territorios internacionales que aún no han sido precisados.
Para este nuevo proyecto, Luis Miguel volverá a trabajar con Fénix Entertainment, empresa que estuvo vinculada a sus presentaciones de 2023 y 2024, cuando el artista realizó más de 100 conciertos.
Imagen: Facebook Luis Miguel