Luis Miguel confirma oficialmente una nueva gira mundial para 2027

El cantante mexicano Luis Miguel confirmó oficialmente una nueva gira mundial para 2027, noticia que sorprendió a sus seguidores después de varios meses de expectativas sobre su futuro profesional.

El anuncio fue realizado a través de sus redes sociales, donde el intérprete compartió la imagen oficial del Luis Miguel Tour 2027, aunque por ahora no se han revelado las fechas, ciudades, recintos ni detalles sobre la venta de boletos.

Este regreso llega casi dos años después de finalizar una exitosa gira en 2023 y 2024, con la que ofreció más de 180 conciertos en distintos países y se presentó ante millones de seguidores.

La noticia también pone fin a la confusión generada por una supuesta gira de despedida que circuló anteriormente en redes sociales y que fue señalada como falsa por autoridades mexicanas.

Ahora sus fanáticos esperan conocer las primeras fechas de este esperado tour.