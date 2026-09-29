Luis de la Fuente renueva como seleccionador de España hasta 2032

España aseguró la continuidad de Luis de la Fuente como seleccionador hasta 2032. La renovación fue aprobada por unanimidad por la Junta Directiva de la Real Federación Española de Fútbol.

La noticia llega dos meses después de que España conquistara el Mundial 2026 al derrotar a Argentina el 19 de julio en Nueva Jersey, consiguiendo su segunda Copa del Mundo en un partido que además fue el número 50 de De la Fuente al frente de la selección absoluta.

Desde que asumió el cargo en diciembre de 2022, el técnico llevó a España a conquistar la Nations League en 2023, la Eurocopa en 2024 y el Mundial en 2026, alcanzando la final en todos los grandes torneos disputados.

España acumula 38 partidos oficiales consecutivos sin perder, racha que comenzó el 26 de marzo de 2024 ante Brasil y que superó la marca de 37 encuentros que pertenecía a Italia, estableciendo un nuevo récord mundial reconocido por Guinness.

En sus primeros 50 partidos con la absoluta suma 38 victorias, 10 empates y solo dos derrotas, y el nuevo contrato lo mantendrá al frente durante la Eurocopa del 2028, el Mundial del 2030 y la Eurocopa del 2032.