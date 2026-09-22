Luis de la Fuente continuará al mando de España hasta 2032

Luis de la Fuente continuará al frente de la selección española hasta 2032. La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) aprobó por unanimidad la ampliación de su contrato, con lo que el técnico extenderá su proyecto al mando de La Roja durante los próximos años.

De la Fuente asumió el cargo en diciembre de 2022 y, durante su etapa, conquistó la Liga de Naciones 2023, la Eurocopa 2024 y el Mundial 2026.

Con estos tres títulos, se consolidó como el entrenador de España con tres grandes trofeos durante su ciclo al frente de la selección.