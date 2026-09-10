Luis Ángel Firpo se alista para enfrentar a Olimpia por Copa Centroamericana

Luis Ángel Firpo realizó su último entrenamiento antes del partido de ida de los cuartos de final de la Copa Centroamericana de la CONCACAF 2026 ante Olimpia de Honduras, compromiso que se disputará en el Estadio Cuscatlán.

El equipo usuluteco, dirigido por Marvin Solano, afinó los últimos detalles tácticos y trabajó diferentes aspectos de cara a un encuentro que representa un nuevo desafío internacional.

El técnico pampero expresó que afrontan el partido con ilusión, optimismo y responsabilidad, y confirmó que la única baja por suspensión es Lizandro Claros.

La recuperación de Wilber Arizala, quien recibió un fuerte golpe en el partido de liga del fin de semana, representa una alternativa importante para Solano en la zona defensiva.