El fentanilo es la droga de mayor preocupación en el medio oeste de Estados Unidos que ha llegado a desplazar a la metanfetamina. En el estado de Missouri la incidencia de los opioides, incluyendo al fentanilo, han ocasionado la muerte de 852 personas por sobredosis durante 2024 y aunque es una cifra que ha presentado una reducción, su incidencia es alta.

Los carteles mexicanos son los que ingresan las drogas a Estados Unidos, mientras los componentes llegan de China a México donde se fabrican el fentanilo para posteriormente llevarlas al medio oeste para su distribución de forma local, y es que este proceso también se refleja en el precio de la pastilla de acuerdo con Neill.

Una de las principales pandillas que opera en esa zona del país norteamericano en la Mara Salvatrucha.

En Estados Unidos existen 33 programas de áreas de tráfico de drogas de alta intensidad, el del medio oeste es el más grande y abarca los estados de Dakota del norte y del sur, Iowa, Kansas, Nebraska, Missouri y una parte de Illinois, además se tiene el tercer presupuesto más alto con 16 millones de dólares de un total de 295 millones. Este dinero tiene como destino combatir el narcotráfico, la violencia y reducir los índices de sobredosis por estupefacientes en la región.

En Missouri, del 2019 al 2024, los opioides provocaron la muerte de 2,229 personas, en su mayoría de entre los 35 y 44 años de edad, seguido por los de 25 a 34 años.

Por las iniciativas implementadas en el medio oeste, durante el último año, se tuvo la incautación de más de 18.7 kilogramos de drogas valoradas en más de 237 millones de dólares.