En Las Américas, cada año más de 491,000 mujeres son diagnosticadas con cáncer de mama, y cerca de 106,391 mueren por esta enfermedad según la Organización Panamericana de la Salud.

El 99% de los casos se registran en mujeres y el 1% en hombres.

La detección temprana es clave, por lo que debe realizarse periódicamente el autoexamen y también consultar con los especialistas.

El tratamiento que reciba el paciente dependerá de la etapa en la que se encuentre la enfermedad.

En agosto del año 2024, Marcia de Flores, fue diagnosticada con cáncer de mama, por lo que de inmediato inició su tratamiento, el proceso no fue fácil, pero ahora con una sonrisa afirma que superó esta enfermedad, ha podido retomar su jornada laboral y actividades familiares y sociales.

Según los médicos son varios factores de riesgo, los que pueden desencadenar el cáncer de mama.

La OPS advierte que para el año 2040 el número de mujeres diagnosticadas con cáncer de mama aumentara más del 39%.

Por ello la Organización Mundial de la Salud tiene como objetivo reducir la mortalidad por de esta enfermedad 2,5% por año.