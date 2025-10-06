Louis Tomlinson sorprendió a los asistentes a su recital al entonar uno de los clásicos de One Direction, un momento que generó euforia inmediata en el público.

El artista, quien actualmente desarrolla su exitosa carrera en solitario, decidió incluir este tema de forma excepcional como un homenaje a sus tiempos en la banda británica.

Mientras sonaban las primeras notas, los fanáticos vibraron cantando y saltando al unísono, lo que creó una atmósfera cargada de nostalgia. Aunque Tomlinson no suele interpretar estos temas, quiso ofrecer un guiño especial que conectara su presente con los años que lo catapultaron a la fama mundial.

Foto: Louis Tomlinson Instagram