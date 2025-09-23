Así compartieron la noticia los hermanos flores con el público salvadoreño sobre su participación en Coachella, y es que Coachella es uno de los festivales más importantes del mundo donde se fusiona el arte y la música, donde será la primera agrupación salvadoreña y centroamericana en presentarse a ese nivel. Un escaparate importante artistas de talla mundial. Los integrantes de la orquesta hablaron sobre sus expectativas

En sus redes sociales los hermanos flores han generado una gran expectativa de salvadoreños. Algunos envían que ya tienen su entrada para Coachella 2026, que se va a realizar entre el 10 y el 19 de abril y otros esperan escucharlos por primera vez.

Dijeron que esperan que muchos salvadoreños lleguen a la cita en el escenario sonora entre la segunda y la tercera semana de abril, y no descartan próximamente lanzar un nuevo hit

Coachella es una vitrina excelente donde los hermanos flores tocaran en 2 intervenciones durante 40 minutos en el mismo lugar donde estarán artistas como Justin Bieber, Sabrina Carpenter, Karol G, e Interpol. Se anunció que las entradas ya se encuentran agotadas, además mencionaron que la transmisión en vivo del concierto se hará a través de su página oficial de Youtube, además en pantallas desde el Centro Histórico de San Salvador y el parque el Principito en Antiguo Cuscatlán