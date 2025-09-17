La Orquesta Internacional Los Hermanos Flores hará historia en Coachella 2026, convirtiéndose en los primeros artistas salvadoreños y centroamericanos en pisar ese prestigioso escenario.

El anuncio oficial lo realizaron este 15 de septiembre, fecha en la que El Salvador celebra su Independencia, a través de sus redes sociales.

Dado que el Coachella Valley Music & Arts Festival es uno de los eventos musicales más importantes del planeta, su participación supone una proyección sin precedentes para la cumbia y la cultura regional, la cual será exhibida ante un público global de millones de espectadores que incluye a leyendas de la industria.