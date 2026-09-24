Los días serán más cortos a partir de hoy

A partir de esta semana, los días serán más cortos y las noches más largas, es decir, que tendremos menos horas de luz solar, un fenómeno astronómico que ocurre después del equinoccio, que es cuando el sol se sitúa directamente sobre el Ecuador de la tierra y la duración del día y la noche son casi iguales en todo el mundo.

Y es que expertos señalan que la medida angular produce cambios durante el año, a medida que avanzan los meses, cada hemisferio recibe menos horas de luz solar, pero ¿hasta cuándo tendremos este fenómeno?

A partir de esta semana, los días serán más cortos y las noches más largas, es decir, que tendremos menos horas de luz solar, un fenómeno astronómico que ocurre después del equinoccio, que es cuando el sol se sitúa directamente sobre el Ecuador de la tierra y la duración del día y la noche son casi iguales en todo el mundo.

Y es que expertos señalan que la medida angular produce cambios durante el año, a medida que avanzan los meses, cada hemisferio recibe menos horas de luz solar, pero ¿hasta cuándo tendremos este fenómeno?

Esto también tiene que ver con los cambios de estaciones en el año, aunque El Salvador no las experimenta como otros países, pero sí se percibe la variación en la duración de las horas de sol y dos estaciones climáticas definidas.

Lo que cambiará será la cantidad de tiempo que tenemos de luz natural, con atardeceres cada vez más tempranos durante los próximos meses.

Esto también tiene que ver con los cambios de estaciones en el año, aunque El Salvador no las experimenta como otros países, pero sí se percibe la variación en la duración de las horas de sol y dos estaciones climáticas definidas.

Lo que cambiará será la cantidad de tiempo que tenemos de luz natural, con atardeceres cada vez más tempranos durante los próximos meses.