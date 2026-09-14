Los combustibles subirán 17 centavos por galón desde mañana en todo El Salvador

Conductores adelantan compras para reducir el impacto del nuevo precio.

Los combustibles subirán 17 centavos de dólar por galón desde mañana 15 de septiembre en El Salvador. Conductores acudieron este día a estaciones de servicio para abastecer sus vehículos antes de la actualización de precios.

Los combustibles tendrán nuevas tarifas diferenciadas según la zona del país, con la gasolina superior en $5.13 por galón en la zona central y $5.14 en las zonas occidental y oriental.

La gasolina regular se ubicará en $4.80 en la zona central y $4.81 en las otras dos zonas. El diésel tendrá un precio de $4.86 en todo el territorio