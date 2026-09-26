Los Ángeles aprueba por unanimidad más fondos y ayuda legal para salvadoreños con TPS

El Consejo Municipal de Los Ángeles aprobó por unanimidad el 22 de septiembre una moción para reforzar el respaldo a las comunidades beneficiadas por el estatus de protección temporal.

La medida obtuvo 13 votos a favor y ninguno en contra.

La resolución busca ampliar los fondos destinados a defensa legal, ayuda para vivienda, apoyo económico y difusión de información para los sectores migrantes más vulnerables.

Además, instruye a las autoridades de la ciudad a evaluar un posible aumento del presupuesto al Programa Municipal de Asistencia Legal a Inmigrantes, que este año cuenta con $1 millón de dólares.