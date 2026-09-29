Los Ángeles aprueba medidas para proteger a tepesianos

La comunidad salvadoreña amparada por el TPS en Los Ángeles podría recibir apoyo económico para su defensa legal, en medio de la incertidumbre que aún existe sobre su situación migratoria.

El gobierno municipal de Los Ángeles, California, aprobó una moción para apoyar a la comunidad salvadoreña amparada bajo el Estatus de Protección Temporal, TPS, la propuesta busca analizar la ampliación de fondos económicos destinados a la defensa legal de los inmigrantes.

Eliminar el TPS no solo genera incertidumbre entre los salvadoreños que dependen de este estatus, también podría tener repercusiones en el mercado laboral y la economía del estado, expertos advierten que la pérdida de este permiso podría impactar en empresas que cuentan con esta fuerza laboral.

Sin embargo, los recursos y medidas que pueda implementar la municipalidad no sustituyen un proceso migratorio, es decir, el apoyo legal o económico no garantiza, por sí solo, la permanencia en Estados Unidos.

En medio de esta incertidumbre, los salvadoreños amparados por el TPS también podrían quedar expuestos a estafas migratorias, especialistas recomiendan no entregar dinero ni información personal a personas que prometan regularizar su estatus sin contar con la debida acreditación.

Por ahora, las medidas impulsadas por la municipalidad continúan en análisis, aún no se ha dado a conocer el monto de los fondos, ni el procedimiento que se utilizaría para brindar este apoyo, por lo que los beneficiarios deben mantenerse atentos a los canales y fuentes oficiales.