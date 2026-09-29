Los Ángeles aprueba medidas para proteger a tepesianos

El gobierno municipal de Los Ángeles, California, aprobó una moción para apoyar a la comunidad salvadoreña amparada bajo el Estatus de Protección Temporal, TPS, la propuesta busca analizar la ampliación de fondos económicos destinados a la defensa legal de los inmigrantes.

Eliminar el TPS no solo genera incertidumbre entre los salvadoreños que dependen de este estatus, también podría tener repercusiones en el mercado laboral y la economía del estado, expertos advierten que la pérdida de este permiso podría impactar en empresas que cuentan con esta fuerza laboral.

Sin embargo, los recursos y medidas que pueda implementar la municipalidad no sustituyen un proceso migratorio, es decir, el apoyo legal o económico no garantiza, por sí solo, la permanencia en Estados Unidos.

En medio de esta incertidumbre, los salvadoreños amparados por el TPS también podrían quedar expuestos a estafas migratorias, especialistas recomiendan no entregar dinero ni información personal a personas que prometan regularizar su estatus sin contar con la debida acreditación.

Por ahora, las medidas impulsadas por la municipalidad continúan en análisis, aún no se ha dado a conocer el monto de los fondos, ni el procedimiento que se utilizaría para brindar este apoyo, por lo que los beneficiarios deben mantenerse atentos a los canales y fuentes oficiales.