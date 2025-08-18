El octavo censo de población y vivienda 2024 reveló que el país cuenta con 1,521 personas de entre 100 y 125 años de edad, de las cuales 992 son mujeres y 529 hombres. Además, dos mujeres alcanzan la extraordinaria edad de 125 años y una decena tiene 124 años.

En ese contexto de longevidad excepcional, destaca la historia de doña Juventina quien recientemente celebró sus 100 años de vida. Desde 1961, se dedicó al cuidado de 10 niños en quienes ahora reconocen su dedicación y decidieron homenajearla.

Llegar a un siglo de vida no es algo común y doña Juve como todos llaman de cariño lo celebro rodeada de afecto, con una salud envidiable y sin ninguna enfermedad.

Tomasa de Jesús de 96 años recordó como llevo a doña Juventina a trabajar con ellos y emocionada le dedico una canción.