Lolotique celebra el Festival del Maíz con platillos típicos y tradición

El maíz fue el protagonista del tradicional Festival del Maíz en Lolotique, San Miguel, donde habitantes de distintos sectores se reunieron para disfrutar de una variedad de platillos elaborados a base de este grano.

Tamales de elote, atol de elote, pupusas, sopa de gallina india, carne asada y otros alimentos formaron parte de la oferta preparada por las comunidades.

La celebración se realiza tradicionalmente durante agosto, periodo relacionado con la primera cosecha del año. Asimismo, la jornada tuvo además un componente cultural y religioso, con actividades vinculadas a la parroquia Santísima Trinidad de Lolotique.