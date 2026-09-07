Logros de estudiantes del programa Jóvenes Talento

10 medallas ganadas en nueve olimpiadas internacionales, es el resultado que los estudiantes del programa Jóvenes Talento de la Universidad de El Salvador han logrado representando al país en competencias científicas de alto nivel.

Entre los más recientes triunfos está el de Ítalo Vidaurre, quien consiguió medalla de bronce en la Olimpiada Internacional de Física 2026, celebrada en Colombia. Ítalo ingresó al programa en 2021 y ahora cursa estudios en ingeniería mecatrónica.

En biología, Isabela Granados, de 16 años y estudiante del colegio español Padre Arrupe, también puso a El Salvador en alto al conquistar medalla de plata en la Olimpiada Iberoamericana de Biología, realizada en Brasil. La delegación salvadoreña obtuvo en esta competencia tres platas y un bronce.

Actualmente, el programa jóvenes talento cuenta con 425 estudiantes en San Salvador, Santa Ana y San Miguel, donde cada sábado reciben formación en matemática, física, química, biología, informática, astronomía e inteligencia artificial, son estudiantes que cursan desde el cuarto grado hasta el segundo año de bachillerato, quienes obtienen los mejores resultados avanzan a los grupos olímpicos, donde reciben entrenamiento especializado para competir internacionalmente.

La academia de Jóvenes Talento nació en 1997, desde entonces la Universidad de El Salvador se dedica a potenciar las habilidades científicas de niños y jóvenes.