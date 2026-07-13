Lluvias y vientos derriban árboles en La Libertad y San Salvador

Fuertes ráfagas de viento y las lluvias registradas en las últimas horas provocaron la caída de árboles en al menos cuatro puntos del país, con afectaciones en La Libertad, San Salvador y Santa Ana, donde equipos de socorro y la Fuerza Armada realizaron labores de remoción de escombros para habilitar el tránsito vehicular.

En el cantón Las Delicias y el caserío Los Tubos, distrito de San Juan Opico, los lugareños apoyaron el desalojo de ramas que obstruían el paso y cayeron sobre una vivienda, dejando únicamente daños materiales, según detallaron las autoridades de Protección Civil.

En San Salvador, un árbol de gran magnitud cayó sobre la vía en la colonia Dolores y otro en el bulevar Constitución, donde el personal de emergencia trabajó durante varias horas para retirar los escombros. El paso vehicular fue restablecido en todas las zonas afectadas.