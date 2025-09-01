Las lluvias acompañadas de fuertes vientos que se presentaron entre la 1 y 2 de la madrugada generaron diversas afectaciones en el territorio. En la carretera de Oro, a la altura del puente San José, un árbol cayó sobre la vía, bloqueando la circulación en ambos sentidos y afectando a decenas de automovilistas.

Personal de emergencias intervino rápidamente en la zona para retirar ramas y escombros, permitiendo la reapertura de la carretera. Las autoridades piden precaución, ya que las lluvias podrían continuar en las próximas horas.