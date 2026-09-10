Lluvias torrenciales provocan deslizamiento en el Monte Fuji en último día de temporada

Un deslizamiento de tierra alcanzó el estacionamiento del Monte Fuji en el último día de la temporada de verano para el ascenso al volcán japonés, marcada este año por lluvias torrenciales.

Algunos vehículos pertenecientes a funcionarios del sitio quedaron parcialmente cubiertos debido a las precipitaciones que se abatieron sobre este popular destino de senderismo.

El encargado de mantenimiento de carreteras de la prefectura de Shizuoka dijo que no se reportaron heridos en el incidente. Las autoridades locales y guías de montaña oficiales publicaron imágenes que muestran las rutas de acceso y los senderos de grava cubiertos por una densa niebla y azotados por la lluvia.

El Monte Fuji, de más de 3,700 metros de altura, atrae cada año a más de 200,000 excursionistas durante su periodo oficial de apertura de julio a septiembre.