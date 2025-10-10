Las lluvias de las últimas horas provocaron varios accidentes de tránsito en distintos puntos del país. En la carretera a Tonacatepeque, a la altura de Montelimar, un motociclista perdió el control de su vehículo y cayó sobre el pavimento, siendo auxiliado por Comandos de Salvamento y trasladado a un hospital.

A pocos metros, un camión pequeño chocó contra un árbol, dejando atrapado a su conductor. Las autoridades reiteraron el llamado a conducir con precaución, ya que cada día mueren tres personas por accidentes viales, uno de ellos motociclista. En lo que va del año, se registran más de 16,500 accidentes y 910 fallecidos en el país.