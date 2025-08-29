Las fuertes lluvias derribaron un árbol de gran tamaño sobre la carretera Panamericana a la altura de El Trébol, obstruyendo completamente dos carriles con sentido a Santa Tecla durante la noche.

El personal de Cruz Roja Salvadoreña se movilizó de inmediato para atender la emergencia y, tras verificar que no había víctimas bajo el tronco, procedió a remover los restos vegetales de la calzada.

Este incidente, que generó una severa congestión vehicular en una de las vías más transitadas, se suma a otras atenciones por las intensas lluvias.