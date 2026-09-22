Lluvias persistirán toda la semana y cierran áreas naturales protegidas

El Salvador registrará lluvias y tormentas durante toda la semana, con énfasis en la cadena volcánica, la zona oriental y la franja costera, debido a la influencia de un campo depresionario y una zona de convergencia intertropical.

Las condiciones se extenderán hasta el 25 de septiembre, con riesgo de inundaciones urbanas.

Septiembre acumula 211 milímetros de lluvia, equivalentes al 57.8 % del promedio, y se espera alcanzar los 365 milímetros al final del mes.

Protección Civil reporta alrededor de ocho árboles caídos, el desbordamiento del río Sensunapán en Acajutla, sin personas albergadas, y pequeños deslizamientos en carreteras entre Apaneca, Salcoatitán y Juayúa.

Las áreas naturales protegidas permanecerán cerradas hasta nuevo aviso.