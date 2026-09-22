Lluvias persistirán toda la semana y cierran áreas naturales protegidas

Las precipitaciones se extenderán hasta el 25 de septiembre con riesgo de inundaciones urbanas.

Aleks Syntek durante su concierto en la alcaldía Benito Juárez en Ciudad de México

El Salvador registrará lluvias y tormentas durante toda la semana, con énfasis en la cadena volcánica, la zona oriental y la franja costera, debido a la influencia de un campo depresionario y una zona de convergencia intertropical.

Las condiciones se extenderán hasta el 25 de septiembre, con riesgo de inundaciones urbanas.

Septiembre acumula 211 milímetros de lluvia, equivalentes al 57.8 % del promedio, y se espera alcanzar los 365 milímetros al final del mes.

Protección Civil reporta alrededor de ocho árboles caídos, el desbordamiento del río Sensunapán en Acajutla, sin personas albergadas, y pequeños deslizamientos en carreteras entre Apaneca, Salcoatitán y Juayúa.

Las áreas naturales protegidas permanecerán cerradas hasta nuevo aviso.