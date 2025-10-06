Las lluvias continuarán en gran parte del país hasta el 12 de octubre debido a la influencia de una onda tropical y la zona de convergencia intertropical, según el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Estas condiciones, que se intensificarán en los próximos días, responden a la interacción de varios sistemas atmosféricos que aumentan la humedad y la nubosidad.

Las autoridades exhortan a la población a tomar precauciones, ya que se prevén precipitaciones de moderada a fuerte intensidad en diversas regiones.