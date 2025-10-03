El Salvador se mantiene en alerta por la persistencia de tormentas y deslaves que afectan principalmente la zona central, oriental y costera del país.

Una onda tropical, el paso de una vaguada y la cercana zona de convergencia intertropical son los sistemas responsables de este patrón climático, el cual, según los reportes, ya ha dejado significativos acumulados de lluvia como 64.6 milímetros en Santa Ana.

Las autoridades advierten que, dado que se espera que estas precipitaciones se intensifiquen en las próximas semanas, las áreas urbanas siguen siendo susceptibles a inundaciones repentinas.