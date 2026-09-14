Lluvias intensas dejan 7 personas lesionadas y daños en vehículos y viviendas

Las intensas lluvias registradas en las últimas horas dejaron siete personas lesionadas, además de daños en vehículos y viviendas en distintos puntos del país. En uno de los incidentes más graves, un árbol cayó sobre varios vehículos en el sector de la 29 calle Oriente, frente a la unidad médica del Unidad Médica del Seguro Social Atlacatl, donde siete personas quedaron atrapadas y resultaron lesionadas.

La emergencia movilizó a equipos de rescate y personal de Protección Civil, que emplearon motosierras para retirar el árbol y facilitar la liberación de los afectados.

En Lourdes Colón, otro vehículo sufrió daños luego de que un árbol cayera sobre él, mientras que la vía hacia Comasagua quedó parcialmente restringida debido a otro árbol que bloqueó uno de sus carriles.