Fovial logró restablecer al 100% la conectividad vial en El Salvador tras atender más de 560 emergencias generadas por las recientes lluvias, una situación crítica que tuvo su episodio más grave en Jujutla, según detalla la institución.

Allí, el desbordamiento del río Zapua arrastró troncos que obstruyeron una obra de paso de dos drenajes, lo que forzó una intervención con maquinaria pesada para despejar el cauce y liberar el flujo de agua.

A nivel nacional, el 53% de los incidentes correspondieron a árboles caídos, mientras que el 34% fueron deslizamientos, cifras que han acelerado el plan de bacheo y mantenimiento periódico en arterias como el bulevar Constitución.