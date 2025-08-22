Al menos siete familias de la comunidad La Mascota, en la colonia Escalón, se encuentran refugiadas en un albergue temporal luego de que las lluvias del pasado viernes destruyeran por completo cuatro de sus viviendas y afectaran severamente otras.

Entre las damnificadas está Gloria Campos, quien resultó lesionada durante la emergencia al derrumbarse un muro sobre su pie mientras intentaba huir de una correntada de agua que inundó su casa.

Campos y sus vecinos exigen a las autoridades municipales que verifiquen el riesgo en que viven y les brinden apoyo para reconstruir o reubicar sus hogares, ya que perdieron todas sus pertenencias.