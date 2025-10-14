La cercanía de la zona de convergencia intertropical, una zona de baja presión y la presencia de vaguadas continuarán generando lluvias y tormentas en gran parte del país durante estos días, según prevé el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Para lo que resta de este martes, el cielo se mantendrá nublado con probabilidad de lluvias y tormentas fuertes sobre la cordillera volcánica y sus alrededores, incluyendo el área metropolitana de San Salvador, así como en la zona norte, oriente y occidente.

Durante la noche, las lluvias persistirán en la zona norte y se desplazarán hacia el suroeste, afectando sectores de la zona oriental y occidental, sin descartar nuevos periodos de lluvia en el área metropolitana de San Salvador. Los vientos soplarán entre 10 y 20 kilómetros por hora, con ráfagas de hasta 35 km/h.

Mientras que, para mañana, martes, la madrugada se presentará con cielo nublado y lluvias en sectores de la costa occidental y oriental. Por la mañana, se esperan lluvias sobre la cordillera volcánica y la zona norte del centro y oriente del país. Por la tarde, el cielo se mantendrá nublado en la cordillera volcánica, zona oriental y norte, con lluvias en el AMSS y en Santa Ana centro. Durante la noche, se prevén lluvias y tormentas sobre la zona norte, la franja costera y sectores de la cordillera volcánica, mientras que para la madrugada del jueves continuarán las precipitaciones en la zona costera y en la cordillera del bálsamo.