El colapso de una tubería de drenaje en Santa Gertrudis, provocado por las intensas lluvias, ha causado inundaciones severas que obligaron a evacuar a al menos diez familias de la zona.

Las viviendas, que ya habían sufrido daños previos durante obras de instalación de nueva tubería, quedaron al borde del colapso tras esta nueva avería, cuyas aguas encontraron un cauce directo hacia las propiedades.

Hasta el momento, las autoridades no se han pronunciado sobre si la zona será reconstruida o declarada oficialmente inhabitable para sus residentes.