Un accidente de tránsito en Antiguo Cuscatlán ha generado un caos vial considerable en la Carretera Panamericana, sentido San Salvador, luego de que una camioneta perdiera el control y quedara sobre los separadores.

Las autoridades del VMT se encuentran en el sitio, gestionando la movilización del vehículo que obstruye un carril y ha causado una larga fila de automóviles.

Aunque el tráfico es pesado hacia el redondel Naciones Unidas, debido a las fuertes lluvias que han vuelto la calzada resbaladiza, la circulación se normaliza una vez superado el punto del incidente donde solo se registran daños materiales.