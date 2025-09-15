El fervor patrio de los salvadoreños se impuso a la intensa lluvia que cayó sobre San Salvador durante la mañana del desfile de independencia.

Decenas de personas llegaron desde las 5:00 a.m. a la Plaza Salvador del Mundo para asegurar su espacio y disfrutar del evento, lo que generó una oportunidad para comerciantes como Lorena Flores, quien vendió café y sándwiches a los asistentes.

La lluvia, que sorprendió a muchos, benefició especialmente a los vendedores de capas impermeables y sombrillas.

Las autoridades habilitaron un área segura para adultos mayores y personas en sillas de ruedas, mientras el público mostraba su orgullo con banderas y pinturas faciales azules y blancas.