Llevar monedas contigo puede sacarte de apuros en la vida diaria, ya que muchos servicios aún dependen de pagos pequeños y rápidos.

Resulta práctico contar con cambio en buses, máquinas dispensadoras o estacionamientos donde no aceptan billetes grandes. Además, disponer de monedas permite resolver imprevistos y hasta colaborar con alguien que lo necesite.

Si se organizan en un monedero, se evita perderlas y, al acumularse, contribuyen a un ahorro útil. Este hábito simple fomenta previsión y responsabilidad financiera.