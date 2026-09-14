Llamadas falsas a cuerpos de socorro

Más de 4,000 llamadas falsas reciben al año Cruz Verde, mientras que Cruz Roja salvadoreña atiende alrededor de 30 diarias, cada reporte obliga a los socorristas a tomarlo como una emergencia real y activar los recursos necesarios. Entre las llamadas más comunes están las que realizan niños, quienes reportan supuestas emergencias que finalmente no existen.

Estas llamadas implican retrasar la emergencia a una real, además de afectar en sus insumos y combustible.

Los cuerpos de socorro hacen un llamado a la población a no utilizar las líneas de emergencia para bromas y, en el caso de los niños, piden a los padres de familia que supervisen el uso del teléfono de los menores y es que reiteran que el número de emergencias es únicamente para un hecho que se necesita atención inmediata.