La Champions League volvió a regalar emociones con la victoria del Liverpool frente al Atlético de Madrid en un duelo de infarto.

Aunque el cuadro inglés logró adelantarse con un gol de Robertson a los cuatro minutos, el conjunto colchonero reaccionó con fuerza y llegó a igualar el marcador tras haber estado dos goles abajo.

Finalmente, el Liverpool selló el triunfo en el último minuto, en un partido que mostró la intensidad característica de la competición y que mantiene viva la expectativa de los hinchas por lo que viene en el torneo.