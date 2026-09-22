Lionel Richie es hospitalizado por tercera vez y cancela conciertos de su gira

Lionel Richie ha sido hospitalizado por tercera vez en este año y fue sometido a un procedimiento para tratar una fibrilación auricular, según confirmó su representante a la revista People.

El cantante de 77 años deberá tomarse un periodo largo de descanso mientras se recupera, y tres conciertos de su gira con Earth, Wind & Fire ya fueron cancelados.

Esta nueva hospitalización ocurre pocas semanas después de que Richie pasara tres días internado tras su presentación en Missouri el 29 de agosto, cuando ingresó por precaución y permaneció en cuidados intensivos donde le realizaron pruebas relacionadas con su corazón.

El 2 de septiembre se confirmó que había regresado a Los Ángeles y que se encontraba muy bien.