Lionel Messi acuerda la compra del Eldense y podría convertirse en accionista mayoritario del club de la segunda división española. El argentino alcanzó un acuerdo de principio con los actuales propietarios para adquirir las acciones que están en poder del Grupo TH Soluciones.

El Eldense, fundado en 1921 y ubicado en la provincia de Alicante, sería la segunda propiedad de Messi en España. El futbolista ya adquirió en abril el Cornellà, equipo de la cuarta categoría del fútbol español.

La institución confirmó el acuerdo, pero precisó que la operación todavía debe completar los últimos trámites legales y contractuales.

Imagen: Instagram Leo Messi