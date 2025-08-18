La Secretaría de Valores, es la nueva institución que tendrá la facultad en materia de consejería ética, moral o espiritual de la presidencia de la República, también la encargada de asistir y asesorar en distintas instituciones, para el sacerdote jesuita, Francisco Díaz, esta nueva entidad, ayudaría a generar un mejor diálogo, además de incrementar la confianza y transparencia en los procesos.

El pastor evangélico, Juan Carlos Hasbún, opina que esta iniciativa tendrá un impacto positivo para la sociedad.

Opinión que comparte el pastor Toby Jr., quien además señala que más allá del político, esta debe ser una herramienta para tener un mayor acercamiento, entre las instituciones gubernamentales, y las organizaciones religiosas.

Muchos funcionarios públicos en El Salvador, han sido señalados por cometer actos de corrupción, de hecho, hasta expresidentes de la República han sido procesados, algunos ciudadanos esperan que este tipo de políticas públicas, ayuden a reducir esta brecha.

Los lineamientos de la secretaria de valores, establecen que la entidad no impondrá un credo, ni tampoco tendrá injerencia en el contenido de las creencias, también, tendrá un presupuesto o personal para el cumplimiento de las atribuciones, aunque aún no se conoce cuantas personas o montos, tampoco quien va a liderarla.