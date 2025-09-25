Durante la cumbre sobre el clima en la ONU, líderes mundiales advirtieron que la crisis ambiental avanza mientras muchos países no prestan la atención necesaria.

El presidente del CESTA, Ricardo Navarro, subrayó que la mayor responsabilidad recae en las naciones desarrolladas, ya que sus altos niveles de consumo y emisiones agravan el problema.

Sin embargo, también señaló que en El Salvador no se están adoptando medidas concretas, lo que evidencia una falta de políticas públicas frente a los riesgos que esta emergencia global representa.