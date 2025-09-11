Naasón Joaquín García, máximo líder de la iglesia La Luz del Mundo, enfrenta formalmente cargos federales en Nueva York por conspiración para crimen organizado, tráfico sexual y explotación infantil.

El Departamento de Justicia afirma que el religioso de 56 años estableció una empresa paralela para fraguar una red de abuso sistemático, la cual inicialmente buscaba satisfacer los deseos de su predecesor y padre, Samuel Joaquín.

Joaquín García, conocido como el «Apóstol de Jesucristo» para sus seguidores, ya cumple una condena de 16 años de prisión en California por delitos similares.