Comisión de seguridad nacional y justicia de la Asamblea Legislativa aprobó la ley especial para la prevención, control y sanción del lavado de activos, financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva.

La iniciativa, elaborada por la unidad de investigación financiera establece un marco normativo que busca prevenir y detectar delitos financieros, además de identificar vulnerabilidades en sectores de riesgo. También contempla lineamientos para la inclusión de sectores que han operado en la informalidad, con el fin de ampliar el acceso a productos financieros regulados.

Entre las medidas planteadas se encuentran la reducción de sujetos obligados, para concentrar la supervisión en los sectores con mayor riesgo, y la creación del Comité Interinstitucional para la Prevención y Control del Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva que estaría integrado por distintas autoridades del Estado. Además, la Superintendencia de El Salvador menciono que esta iniciativa ayudaría a revolucionar el desface del sistema financiero del país innovando con la digitalización.

La nueva normativa sube la cantidad de dinero en efectivo que será obligatorio declarar al ingresar a El Salvador. Actualmente, se debe declarar por efectivo arriba de $10,000 dólares, pero esta aprobación sube de $15,000. Esto cumpliría con estándares internacionales y se prepararía para futuras evaluaciones de organismos como el grupo de acción financiera internacional (GAFI). En la sesión también participaron la fiscal adjunta de investigación financiera, Ana Virginia Samayoa, y el director de investigación financiera, Néstor Guzmán.