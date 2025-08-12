Con la propiedad intelectual se otorga una protección jurídica a las creaciones del intelecto humano, la cual se divide en dos áreas, la propiedad industrial y derecho de autor, este último se ha incrementado en un 50%, las patentes registran un aumento de más 30%, los signos distintivos, como el caso de las marcas mantiene un ritmo estable y hay varios rubros que tienen mayor demanda.

Y es importante que tenga claro cuáles son las diferencias entre una patente y una marca.

Desde hace más de cinco meses entró en vigencia la ley de propiedad intelectual, con la cual se han facilitado los procesos para las personas naturales y jurídicas a través del instituto salvadoreño de propiedad intelectual.

El irrespeto a la propiedad intelectual puede implicar sanciones administrativas o judiciales, si el afectado presenta una denuncia ante la Fiscalía General de la República.