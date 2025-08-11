La nueva ley anticorrupción entró en vigor en El Salvador para investigar 13 delitos, incluido el enriquecimiento ilícito de funcionarios, en un intento por sanear las finanzas públicas.

Óscar Cabrera, presidente de Colproce, advirtió que la corrupción reduce el crecimiento económico, mientras el FMI proyecta que el país tendrá el desempeño más bajo de Centroamérica.

Sin embargo, economistas critican que la exención de impuestos a grandes inversionistas contradice las recomendaciones internacionales.