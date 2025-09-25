Ambulancias de Cruz Verde y de la alcaldía de La Libertad Oeste, se vieron involucradas en un accidente de tránsito sobre la carretera de Sonsonate a la altura del bulevar Bazzini. Según las autoridades, el percance solo dejó daños materiales y no se reportaron personas lesionadas.

En otro hecho, un accidente de tránsito se registró sobre la 77 avenida norte en la colonia Escalón en San Salvador, testigos relataron que un vehículo particular chocó con un camión que transportaba militares y este último se habría pasado un alto, impactando al vehículo en la parte posterior. El conductor del carro tipo sedan resultó levemente lesionado y fue atendido en el mismo lugar.

Asimismo, sobre la 25 avenida sur frente a la colonia Cucumacayan en la capital un vehículo colisionó con una rastra, resultando una mujer lesionada la víctima fue trasladada de inmediato a un centro hospitalario.

Solo en 2025 ya se han registrado 15,700 siniestros viales en el país, que han dejado 9,458 lesionados y 861 fallecidos.