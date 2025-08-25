Cada día se registran 12 accidentes de motociclistas en el país, según el promedio del Observatorio Nacional de Seguridad Vial, en los cuales 11 resultan con diferentes lesiones, en algunos casos son leves pero en otros deben adaptarse a la discapacidad que les queda de por vida

Se estima que entre el 30% y 40% de los pacientes quedan con secuelas irreversibles. Pero ¿qué significa vivir con una discapacidad permanente?

Bryan Arriola es uno los motociclistas que son parte de las estadísticas de incidentes, la imprudencia del conductor de otra unidad habría sido la causa del percance que lo dejó con lesiones, que a ocho meses del hecho, aún lo limita en su movilidad y aunque ya recuperó su fuente de ingreso, el tiempo no laborado representa un costo económico para el estado.

La distracción del conductor, la invasión del carril y no guardar la distancia reglamentaria continúan siendo las principales causas de los siniestros. A criterio de los especialistas las leyes deben endurecerse para evitar más incidentes. En el país se estima que hay 180 ortopedas y 95 en formación