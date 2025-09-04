La escuela Leopardos Soyapango se consolida como un semillero de talentos del taekwondo, disciplina que sus instructores definen como un estilo de vida que forja disciplina y perseverancia.

Esta práctica, accesible para personas desde los tres años y medio sin límite de edad, adapta sus ejercicios según las capacidades de cada grupo, promoviendo valores fundamentales como el respeto, que se enseña desde el primer saludo.

Dado que los jóvenes enfrentan estrés académico, esta disciplina ofrece un espacio vital para la desconexión y el crecimiento personal a través de sesiones de entrenamiento dos veces por semana.