El sí acepto, conlleva una serie de responsabilidades para los involucrados, por un lado, está el compromiso que el hombre y la mujer asumen para la convivencia.

Y por el otro, el respaldo legal de su cumplimiento, establecido en un acta prenupcial donde se deja en claro los términos del matrimonio si la mujer utilizara el apellido del esposo, el régimen patrimonial que puede ser por separación de bienes, participación en las ganancias o comunidad diferida y si se reconocerán hijos dentro del matrimonio.

Pero en el camino también puede surgir la decisión de separación, que para algunas personas pueden influir los comportamientos e incluso infidelidades.

En el aspecto legal existen dos términos uno es la disolución del matrimonio cuando uno de los cónyuges fallece y el termino de divorcio.

Aspectos a tomar en cuenta, el acta prenupcial debe presentarse en el registro del estado familiar en un periodo de 15 días hábiles.

Si usted se divorcia, no debe casarse inmediatamente, se tiene que esperar un tiempo prudencial para descartar embarazos.

Pero si oculta un matrimonio previo y se casa nuevamente, el nuevo compromiso se anulará e incurrirá en delito penal por bigamia.